بالصور.. مسنات الرياض في رحلة سياحية لمنتزهات أبها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، رحلة سياحيه لمدينة أبها لعدد من الأمهات نزيلات الدار تمتد لـ 11 يوماً .

وتأتي الرحلة ضمن البرامج والأنشطة الصيفية للدار التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، والتي تهدف إلى ادخال الفرحة والسرور في نفوس المسنات وتعريفهن بالمناطق السياحية في بلادنا ودمجهن مع المجتمع ومنحهن شعوراً ايجابيا بأن الجميع معهن وفي خدمتهن، إذ تم اصطحاب 9 من النزيلات المدركات واللائقات صحياً يرافقهن فريق من اخصائيات الدار والمراقبات الاجتماعيات.

وتتضمن الرحلة جولة على المتنزهات البريه كمتنزهي السوده والسحاب وزياره المتاحف والأسواق الشعبيه والمهرجانات المقامة هذه الأيام، وتم اختيار منتجع خاص على جبال السودة مقراً لإقامتهن طيلة ايام الرحلة .

وقد عبرت الامهات المسنات عن سعادتهن الغامرة بالرحلة وأكدن انهن تعرفن على أماكن سياحية تاريخيه، وقدمن شكرهن لإدارة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات ، متمنين تكرار مثل هذه الرحلات لما فيها من ايجابيات عدة ترفيهية وتثقيفيه .

يذكر أن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يدعم مثل هذه البرامج والانشطة الموجهة للفئات المشمولة بالرعاية ويسخّر لها كل الامكانات لما لها من فوائد جمه اجتماعيا ونفسيًا وصحيًا .