إحالة المتهمين بسرقة بطاريات مولدات كهربائية للتحقيق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أحالت شرطة الخبر الأسبوع الماضي، مجموعة من الجناة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت تورطهم في سرقة بطاريات جهد كهربائي لأبراج اتصالات، وبطاريات المولدات المشغلة لها، تُقَدَّر قيمتها بعشرات الملايين، من أحد المشاريع الخاصة بشركة اتصالات، يجري تنفيذها في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك بعد أن تلقت الشرطة بلاغًا من الشركة المنفذة للمشروع، وبعد تكثيف الرقابة والوقوف على الكاميرات التي ترصد حركة الدخول والخروج لموقع المشروع، اشتبه القائمون في مجموعة أشخاص يعملون لصالح شركة أخرى متعاقدة، وبعد ضبطهم اعترفوا بسرقة 8 بطاريات من الموقع، وسُجِّلَت أقوالهم في مركز شرطة شمال الخبر قبل تحويلهم إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات بحكم الاختصاص.