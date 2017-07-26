بالصور.. مئات الفرنسيين يهربون إلى الشواطئ بعد اندلاع حرائق - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

لجأ مئات الفرنسيون اليوم الأربعاء فى منطقة بورم-ليه- ميموزا، إلى الفرار للشواطئ هربا من الحرائق التي اندلعت في المنطقة، ما أدى إلى إجلاء السكان.

وباشرت قوات الدفاع المدنى الفرنسى، حريقا هائلا ممتدا على 400 هكتارعلى الأقل فى المنطقة جنوبى البلاد.

وأجلت السلطات الفرنسية آلاف السكان من المنطقة مع اتساع رقعة الحرائق.