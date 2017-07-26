بالفيديو.. خطأ في ترجمة كلمة إنجليزية يعرض المعلق يوسف سيف للإحراج - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعرض المعلق الرياضي يوسف سيف لإحراج شديد، خلال تعليقه على المباراة الافتتاحية لكأس الأبطال الدولية لكرة القدم في سنغافورة، والتي أقيمت بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.

جاء ذلك خلال استراحة لاعبي بايرن وتشيلسي لشرب المياه والتي يُطلق عليها (water break)، حيث ظهر في الكاميرا اللاعب فرنك ريبيري وهو يتجه للخروج من الملعب مع ظهور الكلمة بالإنجليزي على قناة ” بي إن سبورتس ” ، فقال المعلق يوسف سيف: خروج اللاعب ريبيري ودخول اللاعب ” بريك ” ظنًا منه أن (break) هو اسم لاعب.

يُذكر أن النادي الألماني بايرن ميونيخ تفوق على بطل الدوري الإنجليزي تشيلسي في هذه المباراة بـ 3 أهداف مقابل هدفين، ليلاقي بهذه النتيجة إنترناسيونالي غداً الخميس.

https://twitter.com/i/web/status/889848282595430402