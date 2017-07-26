اليونان تعتقل روسيا للاشتباه في إدارته غسل أموال العملة الرقمية - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

ألقت السلطات اليونانية، القبض على مواطن روسي، بعد الاشتباه فيه بإدارة عمليات غسل أموال العملة الرقمية “بيتكوين” بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشارت مصادر، إلى أن الروسي “ألكساندر فينيك” البالغ من العمر 38 سنة، قد اِعْتُقِل في قرية صغيرة شمالي اليونان، بموجب مذكرة من وزارة العدل الأمريكية.

وكشفت المصادر أن “فينيك” أدار منذ 2011 عمليات إجرامية عبر مواقع إلكترونية، وغسل أموال للتغطية على أنشطة غير قانونية.