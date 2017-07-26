" الغرفة التجارية " بالباحة تصدر قرارًا بتشكيل مركز إعلامي - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة، صالح علي آل محفوظ، قرارًا بتشكيل مركز إعلامي يتولى مهام نشر إعلانات وفعاليات وأنشطة الغرفة التجارية، ويساهم في النهوض بدور الإعلام الإقتصادي والتنموي كشريك أساسي في ازدهار المنطقة وتنميتها، برئاسة ماجد محمد آل عيدان، مديراً للمركز، وعوض الزهراني نائب رئيس المركز، وعبد العزيز الشهري أمينًا، وثامر بن ناحي ممثلا للعلاقات والإعلام بالغرفة التجارية، وعضوية كل من محمد مساعد، وجابر الغامدي، وعبد الرحمن خلف، وممدوح الغامدي، وسحر الكناني، ومها الزهراني.

وأضاف آل محفوظ بأنه وزميله عضو مجلس الإدارة عبد الله العساف، تكفلا بدعمهما الشخصي وتمويل المركز، لتحقيق أهدافه المرجوة وزيادة مساحة النشر لفعاليات وأنشطة الغرفة التجارية بالباحة وفروعها وكذلك التسويق الاستثماري محلياً وخارجياً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونقل الصور السياحية الجاذبة بالمنطقة، مدعمة بأحدث التقنيات والتصاميم الاحترافية.

وأوضح ” آل محفوظ ” : ” رسالتنا في مجلس الإدارة والأمانة تهدف إلى توظيف طاقات الإعلاميين لتسليط الضوء على التحولات الحضارية والتنموية التي تشهدها المنطقة على جميع الأصعدة ” .

من جهته قدم مدير المركز الإعلامي ماجد آل عيدان، شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة صالح آل محفوظ، وعضو مجلس الإدارة عبد الله العساف، على ثقتهما ودعمهما للمركز، وكذلك أمين عام الغرفة التجارية عبد الرحمن شرف، على جهوده في التنسيق وإنجاح المبادرة، متمنيًا التوفيق للجميع.