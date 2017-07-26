وصول أول مجموعة من حجاج الدول الأفريقية إلى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

وصول أول مجموعة من حجاج الدول الأفريقية إلى جدة
وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، اليوم الأربعاء، مجموعة من حجاج جمهورية جنوب أفريقيا كأول فوج من حجاج الدول الأفريقية غير العربية والبالغ عددهم 109 حجاج قدموا لأداء مناسك حج هذا العام .
وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستقبال المطوف عدنان مختار ورئيس مجموعة الخدمة الميدانية غسان أبو سبعة ومسؤولو لجنة الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث قدمت لهم الورود والهدايا التذكارية للحجاج بمناسبة وصولهم .
ورحب رئيس لجنة الاستقبال بالمؤسسة عدنان مختار بالحجاج القادمين ، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يَمنّ عليهم بأداء هذه الفريضة وأن ينعموا بوافر الصحة والعافية ، متمنيا لهم طيب الإقامة بين إخوانهم في هذه البلاد المباركة.
abdul[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 2 ساعتين
منذ ايام الملك فهد رحمة الله عليه كان تصرف لكل حاج مصحف المدينة مجانا عند نزولهم من الطائرة. لماذا توقفت تلك السنّة الحسنة واستبدلت بالزهور والتمور والشكولاتا؟ والمصحف ادوم في كونه صدقة جارية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30519 ] نشر منذ 2 ساعتين
ولماذا لايكون من دفع قيمة طباعة المصاحف ، وكان يوزعها مجاناً ، أوقفها من تلقاء نفسه ,,
,, ومادامت سنة حسنه كما ذكرت ، فيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ، ومحاولة التشويه والتنظير ، ماهي طيبه وخصوصاً إذا لم يكن هناك دليل واضح ,,,
,, اسأل الله الهداية للجميع ,, آمين ,,
abdul[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 2 ساعتين
محاولة التشويه والتنظير…? اعوذ بالله ان اكون من المشوِّهين. ان اردت الا الاصلاح مااستطعت. اللهم اجعل خصمنا سميعا بصيرا.