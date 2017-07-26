وصول أول مجموعة من حجاج الدول الأفريقية إلى جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، اليوم الأربعاء، مجموعة من حجاج جمهورية جنوب أفريقيا كأول فوج من حجاج الدول الأفريقية غير العربية والبالغ عددهم 109 حجاج قدموا لأداء مناسك حج هذا العام .

وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستقبال المطوف عدنان مختار ورئيس مجموعة الخدمة الميدانية غسان أبو سبعة ومسؤولو لجنة الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، حيث قدمت لهم الورود والهدايا التذكارية للحجاج بمناسبة وصولهم .

ورحب رئيس لجنة الاستقبال بالمؤسسة عدنان مختار بالحجاج القادمين ، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يَمنّ عليهم بأداء هذه الفريضة وأن ينعموا بوافر الصحة والعافية ، متمنيا لهم طيب الإقامة بين إخوانهم في هذه البلاد المباركة.