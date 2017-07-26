" بلومبيرغ " تكشف تراجع الودائع القطرية في البنوك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن ودائع البنوك الأجنبية في قطر تهوى لمستوى عام 2015، وأرجعت السبب إلى سحب العملاء من صناديقهم الاستثمارية بعد مقاطعة الدوحة.

وأضافت، انخفاض الودائع الأجنبية لدى المقرضين الثمانية عشر في قطر بنسبة 7.6% لتصل إلى 170.6 مليار ريال في يونيو.

وتابعت وفقا للبيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء هذا الانخفاض هو الأكبر منذ نوفمبر 2015 إلى جانب انزلاق الودائع الأجنبية التي تمثل 22% من إجمالي الودائع بالرغم من رفع المقرضين القطريين أسعار الفائدة لمحاولة جذب الأجانب.