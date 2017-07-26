بالصور.. بلدية مكة تُصادر كافتيرات مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت فرق المراقبة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أنها صادرت أمس عددًا من الكافتيريات المتنقلة نظرًا لافتقارها للاشتراطات الصحية وكذلك تمت مصادرة عدد من الألعاب المخالفة.

وكانت فرق المراقبة نفذت جولة تفتيشية على عدد من الأماكن العامة والمتنزهات وسيارات البيع المتجولة والكافتيريات المتنقلة، وذلك تزامنًا مع الإجازة الصيفية.

من جانبه قال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية، إن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خاصة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي يرتادها المتنزهون، ولضمان سلامة كل ما يعرض فيها.

وقد نفذ مراقبو البلدية حملة على مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع، وتم ضبط العديد من المخالفات ومصادرة حوالي 12 من الألعاب التي يتم تأجيرها من قبل المخالفين.

كما تم سحب 2 كافتريا متنقلة غير مصرحة ومن دون شهادات صحية للعاملين، وتم حجزها بالبلدية، وتسليم العمالة المخالفة إلى إدارة البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد عراقي أن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كافة المواقع بشكل مستمر للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة ، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جوانب الإصحاح البيئي، والتأكد من تهيئة الخدمات للمتنزهين بطرق نظامية وصحية.