مقتل 5 إثر انهيار مبنى سكني في " لاجوس " النيجيرية - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

أعلن مسئولو الطوارئ في مدينة ” لاجوس ” النيجيرية اليوم الأربعاء، مقتل خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق.

وذكرت شبكة ” إيه بي سي نيوز ” الأمريكية أنه تم إنقاذ 15 شخصًا حتى الآن، مشيرة إلى أن أسباب انهيار المبنى ما زالت غير معروفة كما أن عمليات الإغاثة مستمرة للبحث عن المزيد من الناجين وسط الحطام.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مئات الأشخاص قد احتشدوا في مكان الحادث، بينما يتولى عمال الإغاثة البحث عن الناجين تحت الأنقاض بمساعدة الآلات والمعدات الثقيلة.