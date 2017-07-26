نائب الرئيس اليمني للسفير الأمريكي: إيران تدعم الانقلابيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

التقى الفريق الركن علي محسن صالح، نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، اليوم الأربعاء، وبحثا التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية في مساندة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وأشاد نائب الرئيس اليمني دعم أمريكا ومساندتها للشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، قائلاً: إيران مستمرة في تدخلها باليمن وإمداد الانقلابيين الحوثيين بالدعم العسكري واللوجستي عبر طرق مختلفة، وهو ما يشكل خطرًا على أمن اليمن، وأمن الملاحة الدولية، والمنطقة ” .

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بالجهود التي تبذلها اللجنة الثلاثية العليا لتحقيق التنسيق والتكامل بين الحكومة الشرعية ودول التحالف، مجدداً التأكيد على دعم بلاده للشرعية ورفضها للانقلاب وحرصها على تحقيق السلام وحقن دماء اليمنيين.