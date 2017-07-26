بالصور.. ضبط 4 اعتداءات علي أراض حكومية بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تمكنت بلدية الصويدرة وبلدية المندسة التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة، من ضبط 4 مواقع اعتداءات على أراضي حكومية في مركز الرذايا و عقوم ترابية في مركز المندسة .

وقال وكيل الأمين لشؤون البلديات الفرعية والضواحي بأمانة المنطقة، المهندس حمزه سبيه، إن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الصويدرة ضبطت أثناء جولاتها الميدانية أربعة اعتداءات على أراضي حكومية في مركز الرذايا وهي عبارة عن أحوشة في طور البناء وبها غرف حيث تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

وتم ضبط اعتداءات في مركز المندسة وهي عبارة عن عقوم ترابية محاطة بأسلاك شائكة وسعف النخيل، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

وأكد ” سبيه ” أن الأمانة ستواصل مهامها في متابعة الاعتداءات على الأراضي الحكومية، كما ستطبق الغرامات المستحقة وفقاً للائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.