الجيش اليمني يسيطر على مقر القيادة داخل معسكر خالد بن الوليد - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش اليمني الوطني من اقتحام مقر القيادة في معسكر خالد بن الوليد والسيطرة عليه، كما تمكنت من دخول معسكر خالد من الجهة الشمالية الغربية بإسناد جوي من القوات الإماراتية ضمن التحالف العربي.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني قد حاصرت منذ ساعات، معسكر خالد بن الوليد، بمفرق المخا فيما تدور معارك حامية على أسوار المعسكر مع مجموعة من ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح.

وقد تراجعت ميليشيات الحوثي المسلحة وقوات المخلوع صالح في محافظة البقع نتيجة لضغط من قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف لإعادة الشرعية باليمن.

من ناحية أخرى تشير أنباء من أرض المعركة إلى مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي المسلحة يدعى “ معتز ” قبالة حدود المملكة من جهة جازان بنيران قوات التحالف.