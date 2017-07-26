تربويون عن قرار دمج الذكور والإناث بالصفوف الأولية: سلبي ومرفوض مجتمعيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت مصادر عاملة في المجال التربوي، أن البيئة التعليمية في المملكة غير مهيأة لتطبيق توجه وزارة التعليم نحو دمج الذكور والإناث في مرحلة الصفوف الأولية.

وأشار التربويون إلى أهمية أن تدرس وزارة التعليم هذا المقترح بشكل مستفيض من جميع النواحي، والاستفادة من التجارب المُطَبَّقَة سابقًا، نظرًا لأن تلك التجربة التي نفذتها بعض المدارس الأهلية لم تحدث فرقًا.

من جانبه؛ أكد المشرف التربوي سفر الزهراني، أن الطالب في مرحلة الصفوف الأولية يحتاج إلى ترسيخ قيم واكتساب شخصية وبناء ذات، وأن اكتسابها ممن يختلف عنه فسيولوجيًا وتركيبيًا؛ خطأ في التربية، وسوء في التقدير.

وأضاف “الزهراني”: “ليس ضعف التأسيس ولا مستوى المعلمين ولا حاجة الطلاب تدعو لمثل هذا القرار المرفوض مجتمعيًا، والقرار له سلبيات عديدة أبرزها حرمان الطفل من حقه في بناء الشخصية، بالإضافة إلى حرمان آلاف الخريجين الرجال من حقهم في التوظيف.. هل سيلتحق الطالب بمدارس البنات؟ أم ستدخل المعلمة مدارس البنين؟ أم ستكون هناك مبانٍ مستقلة؟”.

وطالب “الزهراني” الوزارة بتدريب المعلمين وتهيئة بيئة جاذبة للطلاب وتحسين مستوى المدارس التي لا زالت في بعض المناطق تقسم الطلاب بين فترتي الصباح والمساء.

فيما قال التربوي ياسر الوادعي، إن الدمج سيشكل أثرًا سلبيًا على الأطفال من الناحية الاجتماعية والنفسية والتربوية، نظرًا لوجود اختلافات كبيرة بين الجنسين، بالإضافة إلى سلوكياتهم المختلفة تمامًا، والتي تتطلب استخدام طرق ووسائل تعليمية مختلفة لكل منهما.

وتابع “الوادعي”: “الأفضل أن تكون هناك بيئة تعليمية منفصلة لكل من الجنسين؛ بما يتناسب مع طبيعة وسلوك الطلاب والطالبات، ولخلق الفهم والإدراك لشخصياتهم ونمط حياتهم.. ومن الضروري أن يتعلم الأبناء الذكور تحت إشراف معلم، فهو الأجدر والأنسب ليغرس فيهم الرجولة والقيم والمبادئ ويضبط سلوكهم ويتابع حالتهم النفسية وخصائصهم الذكورية التي قد يُغْفَل عنها إذا ما تقرر الدمج، الأمر الذي من شأنه أن يخلق صفات وسلوكيات سلبية لدى الطالب جراء مخالطته”.

وقال التربوي: “الكثير من الدراسات البحثية الأوربية الحديثة حذرت من النتائج المترتبة على أمر الاختلاط بين الطلاب في المدارس، مؤكدة أفضلية اتباع أسلوب الفصل بين الجنسين لتحصيل النتائج المرجوة من العملية التعليمية، خاصة في ظل الميول المختلفة لدى الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى خصائص النمو لكل من الجنسين”.