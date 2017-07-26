بالفيديو.. مفتي المملكة يحذر من قنوات ومواقع تبث أفكارًا سيئة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الشباب من خطورة ما تبثه قنوات ومواقع من أفكار سيئة ودسائس خطيرة للتشكيك في ولاة الأمور ، داعيا الجميع في هذا الصدد لشكر الله على ما أنعم الله به على هذه البلاد من أمن وأمان واستقرار ورخاء ورغد في العيش.

وخاطبهم سماحته في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى بقوله : ” يا شباب الإسلام تأكدوا مما يذاع وينشر عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات من أفكار سيئة ودسائس خطيرة للتشكيك في ولاة الأمور ودعوى للفوضى والتمرد ” .

وتابع: اعلموا أن هؤلاء أعداء لكم يحاولون إفساد دينكم وأخلاقكم وأمنكم ونعمة الله عليكم وولاة أمركم الذين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ.