 ⁠⁠⁠⁠آيفون يجذب أعدادًا متزايدة من زبائن أندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. ⁠⁠⁠⁠آيفون يجذب أعدادًا متزايدة من زبائن أندرويد

⁠⁠⁠⁠آيفون يجذب أعدادًا متزايدة من زبائن أندرويد

⁠⁠⁠⁠آيفون يجذب أعدادًا متزايدة من زبائن أندرويد
حمود العنزي(صدى):

كشف إحصاء حديث، أن هاتف ” آيفون ” بات يجذب عددًا متزايدًا من مستخدمي نظام ” أندرويد ” ، وخلص تقرير لشركة ” سي آي آر بي ” الأمريكية لأبحاث السوق، إلى أن نسبة المغادرين من ” أندرويد ” إلى ” آيفون ” خلال أحدث ربع في عام 2017، يفوق عددهم خلال أي ربع من العام الماضي، بحسب ” سكاي نيوز عربية ” الأربعاء (26 يوليو 2017).

وقال التقرير إن 20% من بين مستخدمي ” أندرويد ” الذين شملهم الإحصاء تحولوا إلى ” أبل ” ، مقابل نسبة تتراوح بين 14 و17% خلال الأرباع السابقة.

كما أكد التقرير أن أكثر من 75% من مستخدمي ” آيفون ” قاموا مؤخرًا بشراء أجهزة أحدث، حتى قبل صدور الهاتف الجديد المرتقب في سبتمبر المقبل.

وكانت شركة ” أبل ” الأمريكية أطلقت مؤخرًا قسمًا جديدًا في موقعها الإلكتروني تحت عنوان ” Switch ” ، مخصصًا لمستخدمي الأندرويد الذين قد يرغبون في التحول إلى نظام iOS.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 3 ساعات

اكيد افضل

[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 1 ساعة

والله الجالكسى افضل من الا ى فون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *