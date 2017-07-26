⁠⁠⁠⁠آيفون يجذب أعدادًا متزايدة من زبائن أندرويد - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف إحصاء حديث، أن هاتف ” آيفون ” بات يجذب عددًا متزايدًا من مستخدمي نظام ” أندرويد ” ، وخلص تقرير لشركة ” سي آي آر بي ” الأمريكية لأبحاث السوق، إلى أن نسبة المغادرين من ” أندرويد ” إلى ” آيفون ” خلال أحدث ربع في عام 2017، يفوق عددهم خلال أي ربع من العام الماضي، بحسب ” سكاي نيوز عربية ” الأربعاء (26 يوليو 2017).

وقال التقرير إن 20% من بين مستخدمي ” أندرويد ” الذين شملهم الإحصاء تحولوا إلى ” أبل ” ، مقابل نسبة تتراوح بين 14 و17% خلال الأرباع السابقة.

كما أكد التقرير أن أكثر من 75% من مستخدمي ” آيفون ” قاموا مؤخرًا بشراء أجهزة أحدث، حتى قبل صدور الهاتف الجديد المرتقب في سبتمبر المقبل.

وكانت شركة ” أبل ” الأمريكية أطلقت مؤخرًا قسمًا جديدًا في موقعها الإلكتروني تحت عنوان ” Switch ” ، مخصصًا لمستخدمي الأندرويد الذين قد يرغبون في التحول إلى نظام iOS.