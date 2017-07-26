ريما بنت بندر تشيد بلاعبي منتخب " ألعاب القوى " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

التقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، أمس الثلاثاء، في مقر الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض؛ لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

حضر اللقاء رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن، والمدير التنفيذي للجنة المهندس عبدالرحمن العثمان.

واطلعت خلال اللقاء على الإنجازات التي حققها نجوم المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن، والمشاركات الرياضية الأخرى، مشيدةً بجهود اللاعبين وحضورهم المشرف في المحافل الرياضية الدولية.