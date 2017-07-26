نجاة رئيس مجلس علماء باكستان من محاولة اغتيال - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

تمكنت السطات الباكستانية من إحباط محاولة لاغتيال رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ الحافظ محمد طاهر محمود أشرفي، من تدبير جهات إيرانية.

وألقت شرطة البنجاب القبض على المتهمين، وهم عملاء مدربون في إيران، وطلبت الجهات الأمنية في البلاد من الشيخ أشرفي الحفاظ على أمنه الشخصي.

من جانبه، قال أشرفي إن ” الحياة والموت بيد الله، ولكل أجل كتاب، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها؛ فلذا لا يمكن لهذه التهديدات أن تزحزحنا عن مواقفنا قيد أنملة. وإننا مستمرون في مواقفنا، وخاصةً فيما يتعلق بالدفاع عن الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين ” .

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت منذ أيام تقريرًا قالت فيه إن طهران ” أكبر دولة داعمة للإرهاب ” .