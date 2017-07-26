⁠⁠⁠⁠⁠" الخطوط السعودية " تعلن خصمًا على منتجات برنامج العطلات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تقيم الخطوط السعودية، يوم غد ثاني حملاتها الترويجية للتعريف بخدمات ومنتجات برنامج ” عطلات السعودية ” ، وذلك في معرضها المزمع إقامته في بانوراما مول بالرياض.

وتستعرض ” السعودية ” ، لزوار المعرض المتنقل الخدمات المقدمة عبر البرنامج الجديد ” عطلات السعودية ” ، الذي تم تدشينه في معرض دبي للطيران هذا العام، عبر المنشورات وشاشات المعرض والعروض المرئية.

كما سيتم دعوة الزائرين والمتسوقين إلى التسجيل عبر موقع ” عطلات السعودية ” الإلكتروني والحصول على خصم خاص بنسبة (10%) على أي من باقات ” عطلات السعودية ” .

ويُعد برنامج ” عطلات السعودية ” أحد البرامج الجديدة التي تساعد الضيوف على التخطيط لرحلاتهم والحصول على العديد من المزايا، وتم إطلاق منصة إلكترونية متقدمة للبرنامج تساعد الضيوف على التخطيط الأمثل لحجز العطلات الخاصة بهم وبأسعار تنافسية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بعطلات السعودية (holidaysbysaudia.com).