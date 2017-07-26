" الحضرى " ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين فوق الـ35 سنة عالميًا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اختار موقع ” جول ” العالمى، عصام الحضرى حارس ” التعاون ” ضمن أفضل 10 لاعبين فوق الـ35 سنة على مستوى العالم.

وذكر الموقع، أن ” الحضرى ” لا يزال يبهر العالم بمستوياته الرائعة وهو فى سن الـ44، وحقق نجاحًا رائعًا مع منتخب مصر الذى قاد مباراته النهائية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وأشار الموقع إلى التصريح الشهير الذى أدلى به ” ديدييه دروجبا ” نجم منتخب كوت ديفوار قبل 5 سنوات عندما قال: ” عصام الحضرى هو أفضل لاعب واجهته طوال مسيرتى الكروية ” ، وكان عمر حارس الفراعنة فى ذلك الوقت يبلغ 39 سنة.

وتشمل قائمة أفضل 10 لاعبين فوق الـ35 سنة بالإضافة إلى ” الحضرى ” كل من: السويدى زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى السابق، والإسبانى دافيد فيا المحترف فى الدورى الأمريكى، والحارس الإيطالى المخضرم بوفون.