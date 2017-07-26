الفريق الطبي بمجمع الملك فيصل في الطائف ينقذ قدم فتاة مصابة من البتر - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أنقذ فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف، قدم فتاة من البتر بعد تعرضها لحادث سير، إذ تدخل الأطباء لتغطية العظام حتى يمنعوا حدوث التهابات ومن ثم بتر القدم.

ووصلت الفتاة مجمع الملك فيصل مصابة بأعراض ما بعد الارتجاج فى المخ، مع كسر في عظام الحوض، وكسر في عظمة الفخذ الأيسر، وكسر متهتك، وخلع بالكاحل الأيمن، مع انكشاف كامل لعظام القدم اليمنى.

وقرر فريق جراحة التجميل بالتعاون مع أطباء العظام وفريق التخدير؛ إجراء تلك العملية التي تُعَد من أصعب عمليات الإصلاح والترميم في مجال جراحة التجميل، واستغرقت 15 ساعة.

وتضمنت الجراحة أخذ عضلة من ظهر المريضة بالشريان والوريد الخاصين بها، وزراعتها في قدم الفتاة اليمنى، بعد توصيلها على شرايين وأوردة القدم، في جراحة ميكروسكوبية هي الأولى من نوعها في محافظة الطائف.