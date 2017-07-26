بالفيديو.. " شرطة نجران " تكثف جهودها لضبط مخربي " ساهر " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ” شرطة نجران ” تكثف جهودها لضبط مخربي ” ساهر “
تكثف شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران، بحثها عن عدة أشخاص قاموا بإسقاط جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” علي طريق الملك عبد الله.
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام 3 أشخاص بإسقاط جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” علي طريق الملك عبد الله، ولاذو بالفرار.
الحربي[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 4 ساعات
بِسْم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة، هالحين فرحانين الأغبياء ( اركض ياخو ي عامر اركض) ، وبعد مايمسكونهم رجال الأمن
( كل تبن ياعامر واخرث بالسجن).
مع وافر المحبة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههه