بالفيديو.. " شرطة نجران " تكثف جهودها لضبط مخربي " ساهر " - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تكثف شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران، بحثها عن عدة أشخاص قاموا بإسقاط جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” علي طريق الملك عبد الله.

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام 3 أشخاص بإسقاط جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” علي طريق الملك عبد الله، ولاذو بالفرار.