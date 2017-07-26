 بالفيديو.. " شرطة نجران " تكثف جهودها لضبط مخربي " ساهر " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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بالفيديو.. ” شرطة نجران ” تكثف جهودها لضبط مخربي ” ساهر “

بالفيديو.. ” شرطة نجران ” تكثف جهودها لضبط مخربي ” ساهر “
راشد آل شريه(صدى):

تكثف شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران، بحثها عن عدة أشخاص قاموا بإسقاط جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” علي طريق الملك عبد الله.

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام 3 أشخاص بإسقاط جهاز الرصد الآلي للسرعة ” ساهر ” علي طريق الملك عبد الله، ولاذو بالفرار.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 4 ساعات

بِسْم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة، هالحين فرحانين الأغبياء ( اركض ياخو ي عامر اركض) ، وبعد مايمسكونهم رجال الأمن

( كل تبن ياعامر واخرث بالسجن).

مع وافر المحبة.

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههه

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