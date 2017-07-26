" سيلفى " عارى لتميم يشعل التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

” سيلفى ” عارى لتميم يشعل التواصل الاجتماعي
أثارت صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتميم بن حمد أمير دولة قطر، التقطها لنفسه على طريقة ” السيلفى ” ، ويظهر فيها عارى الصدر سخرية كبيرة.
وتساءل رواد التواصل الاجتماعي كيف لأمير دولة أن يقوم بتصوير نفسه بهذه الطريقة الصبيانية.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13483 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههه😂😂😂😂😂🙈 لا عاد مو للدرجة ذي
هذا واحد يشبهة
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8663 ] نشر منذ 4 ساعات
اووبزززز 😂😂💔💔
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 3 ساعات
حران الرجال والكهرباء مقطوعه عنه التمسوله العذر
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات
تميم في النهايه انسان ماهو ملاك تصور عاري ولا منسدح ما فيه شي لو ما الاحداث الاخير ماكان ركزوا حتى في هذه الامور التافهه الله يصلح الشأن وتعود دول الخليج كما كانت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30519 ] نشر منذ 3 ساعات
لو ماهو صغير عقل ماعادى اخوانه وصاحب اعدائه ,,
,,, فااليفعل مثل هذا واردى ,, من لاعقل له لا لوم عليه ,,
مغرد[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 3 ساعات
لا عاد هذى صوره مركبه غو تو شوب شوف الرقبه والجسم اما عاد فسختوا الرجال هههههههههههههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد والله اعلم راشد الما جد وهو فى البحر بالشرقيه هههههههههههههههههههههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 2 ساعتين
انهبل تميم وقعد بها خخخخخخ
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13573 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله أعلم يمكن ليله رومنسيه 😆
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17827 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن كان فالعمرة وطاح علية الإحرام
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه دور له عذر يمكن مهوب هو
💙د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5807 ] نشر منذ 1 ساعة
ف زمن الفوتوشوب صعب تحكم ع الصور🤔
–
حتى تصرفات الشخص ماتقدر تحكم عليها وأنت ماتعرف وضعه بالضبط.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17827 ] نشر منذ 52 دقيقة
بالنسبة لي أشوفها صورة عادية جدآ
والصدر ليس عورة للرجل
لكن يوم تكون من شخص يعتبر رئيس دولة
او مسؤل كبير
فأعتقد إن هذا نقص لهيبتة أمام الناس🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 37 دقيقة
اها يعني ينزل من مقداره
من راح مع ايران وهو نازل مقداره منكر خير جاره
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17827 ] نشر منذ 27 دقيقة
خل هذا شي معروف اصلآ
بس أنا اتكلم عن منظرة امام الناس
هالحين وانا هنا لاشفت وحدن بدقن
وفجأه حلقها
تحس ان في شي نقص منه
ولا غير طريقة لبسه🤗