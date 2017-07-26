" سيلفى " عارى لتميم يشعل التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أثارت صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتميم بن حمد أمير دولة قطر، التقطها لنفسه على طريقة ” السيلفى ” ، ويظهر فيها عارى الصدر سخرية كبيرة.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي كيف لأمير دولة أن يقوم بتصوير نفسه بهذه الطريقة الصبيانية.