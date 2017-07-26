 " سيلفى " عارى لتميم يشعل التواصل الاجتماعي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    يوليو

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” سيلفى ” عارى لتميم يشعل التواصل الاجتماعي

” سيلفى ” عارى لتميم يشعل التواصل الاجتماعي
طلال الضوي(صدى):

أثارت صورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتميم بن حمد أمير دولة قطر، التقطها لنفسه على طريقة ” السيلفى ” ، ويظهر فيها عارى الصدر سخرية كبيرة.

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي كيف لأمير دولة أن يقوم بتصوير نفسه بهذه الطريقة الصبيانية.


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 13483 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههه😂😂😂😂😂🙈 لا عاد مو للدرجة ذي
هذا واحد يشبهة

[ عدد التعليقات: 8663 ] نشر منذ 4 ساعات

اووبزززز 😂😂💔💔

[ عدد التعليقات: 495 ] نشر منذ 3 ساعات

حران الرجال والكهرباء مقطوعه عنه التمسوله العذر

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههه

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات

تميم في النهايه انسان ماهو ملاك تصور عاري ولا منسدح ما فيه شي لو ما الاحداث الاخير ماكان ركزوا حتى في هذه الامور التافهه الله يصلح الشأن وتعود دول الخليج كما كانت

[ عدد التعليقات: 30519 ] نشر منذ 3 ساعات

لو ماهو صغير عقل ماعادى اخوانه وصاحب اعدائه ,,

,,, فااليفعل مثل هذا واردى ,, من لاعقل له لا لوم عليه ,,

[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 3 ساعات

لا عاد هذى صوره مركبه غو تو شوب شوف الرقبه والجسم اما عاد فسختوا الرجال هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 3 ساعات

اعتقد والله اعلم راشد الما جد وهو فى البحر بالشرقيه هههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 2 ساعتين

انهبل تميم وقعد بها خخخخخخ

[ عدد التعليقات: 13573 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله أعلم يمكن ليله رومنسيه 😆

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههه دور له عذر يمكن مهوب هو

[ عدد التعليقات: 5807 ] نشر منذ 1 ساعة

ف زمن الفوتوشوب صعب تحكم ع الصور🤔

حتى تصرفات الشخص ماتقدر تحكم عليها وأنت ماتعرف وضعه بالضبط.

[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 37 دقيقة

اها يعني ينزل من مقداره
من راح مع ايران وهو نازل مقداره منكر خير جاره

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