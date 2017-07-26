حملة على 86 مطعمًا ومطبخًا بالطائف وتحرير محاضر لمخالفات صحية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شنت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لأمانة الطائف، حملة على 86 منشأة تتعلق بصحة المستهلكين، شملت مطاعم، ومخابز، ومطابخ.

وحررت الحملة الصحية عدة مخالفات؛ كان أهما نتيجة تدني مستوى النظافة، وسوء أدوات الطهي وإعداد الطعام، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية للعاملين، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وعدم تغطية أوعية النفايات، والذبح داخل المطبخ، وانتشار الذباب، وعدم تغطية فتحات الصرف الصحي، وسوء التهوية بأماكن تحضير الطعام، وتداول الأطعمة بطرق غير صحيحة، وتسييح الدجاج بطريقة خاطئة.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن الجولات الميدانية مستمرة وفق برنامج الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة، من خلال الجولات الميدانية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بالوكالة، لضبط المخالفات وتصحيحها، بالإضافة إلى توعية العاملين بالاشتراطات الصحية وآليات تطبيقها.