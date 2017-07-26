بالصور.. ألفا روميو ستلفيو تصل بريطانيا بأربعة اصدارات مختلفة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة ألفا روميو عن تفاصيل عائلة وتسعير سيارة ستلفيو الجديدة ذات الدفع الرباعي التي طرحت أخيراً في سوق المملكة المتحدة. وبعد أول ظهور لها هناك في مهرجان جودوود للسرعة في الشهر الماضي، يتم إطلاق سيارة ألفا روميو ستلفيو الجديدة كليا مع إصدار حصري لعام 2017، يدعى Milano Edizione.

وستتوفر سيارات الدفع الرباعي الإيطالية في أربعة مستويات بدءا من سبتمبر وهي: ستلفيو، Super، Speciale، بالإضافة إلى Milano Edizione المحدودة التي تعتمد علي طراز ألفا روميو ستيلفيو Speciale وتضيف أشياء مثل مقاعد جلدية ونظام صوتي من 10 سماعات وعجلات مقاس 20 بوصة وتشغيل بدون مفتاح وزجاج أمامي أثيرميك. وتشمل الميزات الأخرى زجاج الخصوصية مع الإطار الأسود اللامع ، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا بخاصية التسخين وكاميرا الرؤية الخلفية.

وسوف يتم تزويد السيارة بخيارين للمحرك ، بما في ذلك الديزل 2.2 لتر بقوة 210 حصان ووحدة بنزين سعة 2 لتر بقوة 280 حصان ، وكلاهما يقترن بناقل حركة من ثماني سرعات أوتوماتيكي ونظام دفع كلي. وقالت ألفا روميو أن النسخة البنزين بقوة 280 من ستلفيو تقدم أفضل تسارع في فئتها، في 5.7 ثانية وسرعة قصوى 230 كم / ساعة كما تستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كم مع انبعاثات كربونية 161 جم/ كم.

أما الإصدار الديزل بقوة 210 حصان فهو أكثر اقتصاداً، ويحقق 4.8 لتر / 100 كم مع انبعاثات كربونية 127 جم / كم أما الأداء فيبقى قويا، مع تسارع في 6.6 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 215 كم / ساعة. وابتداء من شهر سبتمبر، سيتمكن العملاء من طلب إصدار السيارة بقوة 180 حصان مع محرك الديزل سعة 2.2 لتر بنسخة الدفع الرباعي أو الدفع بالعجلات الخلفية، بالإضافة إلى نسخة بنزين سعة 2 لتر بقوة 200 حصان مع الدفع الرباعي القياسي.

وستصل السيارات الأولى في صالات العرض في شهر سبتمبر، حيث تبدأ الأسعار من 33.990 جنيها إسترلينيا لنسخة الدفع الرباعي بقوة 180 حصان، و 34.690 جنيها إسترلينيا لنموذج الدفع الرباعي بقوة 200 حصان.