⁠⁠⁠⁠⁠" أرامكو " تكمل المرحلة الأولى من توسعة خط غاز بنهاية العام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت أرامكو في مجلتها الأسبوعية، إنها ستكمل المرحلة الأولى من توسعة خط أنابيب الغاز الرئيسي في المملكة في موعد أقصاه نهاية هذا العام، في إطار جهود رامية لتغطية الطلب المحلي المتزايد على الغاز.

جرى بناء شبكة الغاز الرئيسية في منتصف سبعينات القرن الماضي لتجميع الغاز المصاحب من آبار النفط ومعالجته للصناعة المحلية.

وتعكف المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم على تنفيذ مشروعات مرتبطة بالغاز لتلبية الطلب وتوفير الخام للتصدير والتكرير.

وسيساعد مشروع توسعة خط الغاز في توصيل الغاز إلى المنطقة الغربية، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومحطة رابغ-2 المستقلة للكهرباء.

وقالت أرامكو في مجلة ارابيان صن التي تصدرها ” المرحلة الأولى ستكتمل بنهاية 2017 لتزيد طاقة شبكة الغاز الرئيسية إلى 9.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا.

سترفع المرحلة الثانية تلك الطاقة الاستيعابية إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في 2019 ” .