اطلاق هوندا Ridgeline بسعر يبدأ من 29.630 دولار مع لونين جديدين (صور) - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت هوندا تفاصيل التسعير واصدارات الشاحنات الخفيفة Ridgeline 2018، والتي لا تزال إلى حد كبير دون تغيير كموديل العام الجديد. ولا يزال محرك السيارة كما في السابق V6 سعة 3.5 لتر بقوة 280 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من ست سرعات كما يمكن للعملاء الاختيار بين نظام الدفع الثنائي أو الكلي.

وتدعي هوندا أن السيارة تحقق ريادة في كفاءة الوقود على مستوى فئتها، كما تأتي مع باب خلفي مزدوج وتقسيم ذكي للصندوق الخلفي. ويذكر صانع السيارات أيضا أن المقصورة مصنوعة من مواد ذات جودة عالية وناعمة والتي وضعت Ridgeline خطوة واحدة فوق المنافسين، في حين أن الميزات الأخرى تشمل نظام المعلومات والترفيه من ثمانية بوصة مع نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية، ومشغل آندرويد أوتو وأبل كاربلاي .

كما تتكون اصدارات السيارة من 9 نسخ بدلاً من 12 في السابق من أجل أن تناسب احتياجات العملاء، وتقدم في نفس الوقت المزيد من القيمة. وتتمثل الإضافة الوحيدة في خيارين جديدين من الألوان الخارجية لنموذج سبورت، هما اللؤلؤي الألماس الأبيض والفضي القمري المعدني وينضمان للون اللؤلؤي الأسود.

كما يبدأ التسعير من 29.630 دولار لنسخة الدفع الثنائي وصولا إلى 43.120 دولار للنسخة الأعلي بالدفع الكلي Black Edition وستصل السيارة للتجار خلال ساعات قليلة.