براون: مبارة المريخ منحت اللاعبين دافعاً متواصلاً - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أوضح خوان براون، المدير الفني لأولمبي الهلال، إن مباراة المريخ السوداني، منحت لاعبيه دافعاً كبيراً لمواصلة تقديم المستويات الجيدة، والمنافسة على لقب البطولة العربية.

وقال براون في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نفط الوسط العراقي ” لا نريد أن نرفع سقف الطموح بشكل عالٍ، جميع لاعبينا صغار في السن باستثناء ماجد النجراني وعبدالكريم القحطاني ” .

وأضاف أن الثنائي العائد من المنتخب الأولمبي، عبدالرحمن اليامي وفهد الرشيدي، سيكونا جاهزين بنسبة كبيرة لمواجهة نفط الوسط .

يذكر أن الهلال تعادل مع المريخ السوداني بهدف لكل منهما، في أولى مباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.