مرتضى منصور يُعلق على تصريحات إيناسيو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

علق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على التصريحات التي أدلى بها المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو في المؤتمر الصحفي لمباراة الفتح المغربي بالبطولة العربية، قائلاً: لا أعرف لماذا قال إنه لم يوافق على رحيل الثلاثي مصطفى فتحي وستانلي أوهاويتشي ومحمود كهربا رغم أن الأخير خارج الزمالك على سبيل الإعارة.

وأضاف منصور: عندما تولى إيناسيو تدريب الزمالك لم يكن محمود كهربا في صفوف الفريق، مشيرا إلى أن إيناسيو طلب رحيل الثلاثي أيمن حفني وباسم مرسي ومحمود شيكابالا عن الزمالك، وكان هذا أمام الجهاز الفني، ورفض البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الزمالك الضغوط التي مارسها عليه هاني زادة عضو المجلس لإقناعه بالاعتذار عن تصريحاته التي اتهم فيها مجلس الإدارة بأنه المسؤول عن بيع اللاعبين المؤثرين بالفريق، مثل كهربا وستانلي ومصطفى فتحي، والتعاقد مع بدلاء في مراكز أخرى كظهير أيمن ووسط مدافع.

وكان الزمالك تعادل مع الفتح المغربي (2-2) مساء الأحد، ليؤكد إيناسيو بعد المباراة أنه ليس ساحرًا منتقدًا إدارة النادي بالتفريط في نجوم الفريق وعدم تعويضهم بالبدلاء.