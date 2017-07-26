" وزير النقل " : قطار الحرمين مزود بأحدث التقنيات الحديثة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال وزير النقل رئيس مجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سليمان الحمدان، إن أسعار تذاكر ” قطار الحرمين ” لا تزال تحت الدراسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون وفق باقات، لخدمة كل فئات المجتمع.

وأضاف الحمدان: أن المستهدف في النقل عبر القطار خلال العام الواحد نحو 60 مليون راكب، وأن 36 عربة في كل قطار تستوعب 470 راكبًا، حيث إن القطار مزود بأحدث التقنيات الحديثة، ويقطع المسافة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعتين وخمس دقائق.

كان قطار الحرمين قد أطلق تجربته الأولى أمس الاثنين، وهي الرحلة التي أقلت عددًا من المسؤولين بالدولة.