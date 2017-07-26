حقوق الإنسان ترصد 446 قضية عبر وسائل الاعلام في 2016 - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أوضح مدير مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان/محمد المعدي أن الهيئة رصدت خلال العام 2016عدد من الحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بلغت (446) حالة في جميع مناطق المملكة، وذلك عبر كافة وسائل الإعلام التقليدية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت.

وسعت الهيئة حسب اختصاصها إلى التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح السارية في موضوعات الحالات المرصودة، علماً أن هذه الحالات لم يتم التقدم بشكوى بشأنها للهيئة من أصحاب العلاقة، وبادرت الهيئة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

وبيّن المعدي أن الموضوعات التي تعلقت بها تلك الحالات، شملت العدالة الجنائية (73) حالة، واللجوء إلى القضاء (9) حالات، والحماية من الاتجار بالأشخاص(9) حالات، والحماية من العنف (35) حالة، والعمل (12) حالة، والجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية (5) حالات، والتعليم (48) حالة، والصحة (112)، والرعاية الاجتماعية(68)، بالإضافة إلى (75) موضوعاً في مجالات أخرى متعددة.

وفي هذا السياق فإن الهيئة تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بحقوق الإنسان، ودورها المهم في نقل المعلومة الصحيحة وإيضاح الحقائق وتحري الدقة في نشر المعلومات من مصادرها.