صحيفة صربية تتوقع تعاقد أهلي جدة مع ليوناردو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعرض نادي بارتيزان بلجراد الصربي، أمس لهزيمة قاسية، عندما سقط في ذهاب تصفيات الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا على أرضه وبين جماهيره أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 1 / 3، مما يقلل من حظوظ الفريق في التأهل للدور المقبل.

و علقت صحيفة ” Sportka central ” الصربية على هذه الخسارة من زاوية بعيدة عن الحدث، إذ اعتبرت أن البرازيلي ليوناردو دي سيلفا سوزا، محترف بارتيزان، اقترب من التوقيع لأهلي جدة، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن خسارة بارتيزان على أرضه بثلاثية، تعد نهاية لأحلام الفريق في دوري الأبطال، مما يفتح الباب أمام ليوناردو للرحيل.

وارتبط اسم البرازيلي سوزا بمفاوضات أهلاوية طوال الأيام الماضية، إلا أن إدارة النادي الصربي، كانت تحاول زيادة أمد المفاوضات، حتى يتسنى للاعب المشاركة أمام أولمبياكوس ومعرفة مصير الفريق من التأهل لدوري أبطال أوروبا، وأوضحت الصحيفة أن هناك موافقة مبدئية من إدارة بارتيزان على بيع عقد اللاعب، لكنها كانت تنتظر مصير الفريق في دوري الأبطال، لتعلن قرارها النهائي في الصفقة.

وكشفت الصحيفة أن ليوناردو ارتبط بمفاوضات مع أندية إماراتية وتحديدا العين والنصر، مؤكدة أن عرض الأهلي يظل الأفضل.