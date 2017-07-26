أمريكا تمنع التحاق المتحولين جنسيا بالجيش - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش بأي شكل من الأشكال .

وكتب ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، ” بعد استشارة جنرالاتي والخبراء العسكريين، يرجى الانتباه بأن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل ولن تسمح للأفراد الجندريين ” المتحوّلين جنسيا ” بأداء الخدمة العسكرية بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي ” .

وتابع ترامب ” جيشنا يجب ن يبقى مركزا على تحقيق الانتصار الكبير والحاسم ولا يمكن أن يُثقل على كاهله بالتكاليف الطبية الباهظة التي ستنبع من وجود الجندريين في الجيش وشكرا ” .

وأشار معهد ويليامس للأبحاث أن عدد المتحولين الذين خدموا أو يخدمون في الجيش الأمريكي الآن يقدر بنحو 150 ألف فرد.