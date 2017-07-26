أمريكا تمنع التحاق المتحولين جنسيا بالجيش - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تمنع التحاق المتحولين جنسيا بالجيش
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر التحاق المتحولين جنسيا بالجيش بأي شكل من الأشكال .
وكتب ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، ” بعد استشارة جنرالاتي والخبراء العسكريين، يرجى الانتباه بأن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل ولن تسمح للأفراد الجندريين ” المتحوّلين جنسيا ” بأداء الخدمة العسكرية بأي شكل من الأشكال في الجيش الأمريكي ” .
وتابع ترامب ” جيشنا يجب ن يبقى مركزا على تحقيق الانتصار الكبير والحاسم ولا يمكن أن يُثقل على كاهله بالتكاليف الطبية الباهظة التي ستنبع من وجود الجندريين في الجيش وشكرا ” .
وأشار معهد ويليامس للأبحاث أن عدد المتحولين الذين خدموا أو يخدمون في الجيش الأمريكي الآن يقدر بنحو 150 ألف فرد.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4662 ] نشر منذ 4 ساعات
اجل في ميدان الحرب يسلمون لهم مبرد اظافر بدل السلاح ويقولون هل من مبارز
حمادة[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 4 ساعات
قال الشيخ عبد العزيز بن باز العزف على البيانو الهادئ حلال للرجال والنساء اذا كان القصد منه سليم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 797 ] نشر منذ 4 ساعات
حماده لاتفتري الكذب على الشيخ
اذا كنت صادق هات اين قال الشيخ
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 3 ساعات
حماد انسان كذاب له يومين يكذب على اهل الدين
وقلنا له من البارح ليهم رقدو كان فكونا منك
صدق اللي سماه حماده عارف قدره ووين بيوصل
حمادة[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 24 دقيقة
يعني لو استخدمت الموسيقى اللطيفة في اناشيد سامي يوسف وماهر زين فهذه لا حرج فيها والله أباح العزف على الآلات الموسيقية بضوابط شرعية ولم يحرمها بإطلاق والأحاديث الناهية عن سماع الموسيقى احاديث مبتدعة لا أصل لها في الشرع لا يصح أن تنسب للرسول الكريم والرسول أباح العزف على البيانو والكمنجة والأورج اذا كان القصد منها سليم الرسول قال المعازف الهادئة من الطيبات التي احبها الله في الاسلام
abdul[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 17 دقيقة
تويتر الترمب لم يكن في يوم من الايام مصدر من مصادر التشريع الامركي. والبيت الابيض ما هو الا سلطة تنفيذية لشرائع تأتيها من الكونغرس بشقيها النواب والشيوخ.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 14 دقيقة
نام يا حماده نام
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 14 دقيقة
نام يا حبيبي نام
alfahd42[ عدد التعليقات: 9202 ] نشر منذ 13 دقيقة
متنام في حضن امك يبني