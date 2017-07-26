بالصور.. الكشف عن BMW الفئة السابعة Edition 40 Jahre قبل فرانكفورت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت بي ام دبليو النقاب عن النسخة المحدودة من الفئة السابعة التي تحمل اسم Edition 40 Jahre قبل معرض فرانكفورت للسيارات في سبتمبر حيث ستعرض لأول مرة. وتحتفل هذه المركبة بالذكرى الأربعين للنموذج وستقتصر على 200 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم.

ومن حيث الشكل، سيكون لدى عملاء هذه السيارة الخاصة خيار الحصول على اللون المعدن الفضي المجمد أو المعدن البترولي الميكا من مجموعة BMW Individual. وأيا كان اللون المحدد للسيارة فهي تأتي مجهزة اختيارياً بباقة M الديناميكة الهوائية التي تتكون من صادمين معدلين وشبكة التهوية السوداء.

وفي مكان آخر، تأتي السيارة مزودة بـ Shadow Line عالي اللمعان وعجلات خفيفة بقياس 20 بوصة وبالإضافة إلى ذلك، هناك شعار خاص يشير إلى أن السيارة نسخة محدود الانتاج علي عتبات الأبواب وركائز B. وعند الانتقال إلى المقصورة، يمكن اختيار السيارة إما بتطيعمات جلدية كاملة وفرش ميرينو باللون الأبيض سموك ولون كوهيبا وكوهيبا الأسود. وسوف تأتي جميع الأمثلة 200 مجهزة بمقاعد مريحة في الأمام والخلف، فضلا عن شعار خاص على لوحة القيادة أمام الراكب وتشمل اللمسات النهائية فرش خاص للأرضية.

وستبدأ مبيعات الفئة السابعة Edition 40 Jahre في أكتوبر وسيتمكن العملاء من الاختيار بين قاعدة العجلات القياسية وقاعدة العجلات الأطول بجانب أي من محركات الأسطوانات الستة والثمانية والاثني عشر في الفئة السابعة.