عمان تطلق تأشيرة إلكترونية لجذب السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

أطلقت سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، خدمة التأشيرة الإلكترونية لتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، في إطارالحرص على تذليل العقبات والصعوبات، أمام السياح والزوار الأجانب لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية استثنائية، خلال الأعوام المقبلة .

وأوضحت وزارة السياحة العمانية في بيان لها أن المرحلة الأولى تتضمن تأشيرات سياحية غير مرخصة لأشخاص من 67 بلدًا، فضلاً عن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في 116 مهنة.

ونظام التأشيرة الإلكترونية، يسمح للزوار إجراء طلبات الحصول على التأشيرة بملء الأنموذج عبر الإنترنت، وإرفاق الوثائق اللازمة ودفع رسوم الطلب، عن طريق بطاقة الائتمان من خلال بوابة الدفع العالمية المعتمدة رسميًا.