بالصور.. مباحث القاهرة تضبط أخطر عصابة سرقت 100 مليون من 51 شقة سكنية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عناصر أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في اقتحام الشقق بأساليب مبتكرة، والاستيلاء على محتوياتها في وضح النهار.

وكشفت التحقيقات أن العصابة مكونة من لصين، أولهما عاطل شهير بـ ” الدكتور ” ، وشريكه، وتخصصا في سرقة الشقق بأسلوب متطور ومستحدث من خلال استبدال ” كالون ” الشقة بآخر، وأنهم وراء سرقة ما يقرب من 51 شقة بأرقى مناطق القاهرة والجيزة، والاستيلاء منها على 100 مليون جنيه تقريبًا، ومشغولات ذهبية ومجوهرات بنحو 14 كيلو ذهب وضعها المتهم في خزائن بنوك، بالإضافة إلى شراء شقق سكنية، ومحال.

فيما أكد رئيس مباحث مدينة نصر، أن المتهم ” مجدى ك ذ ” 50 سنة، عاطل، والشهير بـ ” الدكتور ” يتمتع بذكاء قوى ثبات انفعالى غير عادى، وأنه استغل دراسته ” علم الخيال ” بكلية الفنون التطبيقة فى تطوير نفسه، حتى أصبح قادرًا على فتح ” الكالون ” فى 15 ثانية، وفتح الخزينة فى 4 دقائق فقط.

واعترف المتهم أنه اشترى من متحصلات السرقة؛ وحدات سكنية، تمثلت فى شقة سكنية بعقار تقدر قيمتها مليون جنيه، ومحل تجاري بذات العقار يقدر قيمته مليون و200 ألف جنيه، ومحل تجارى بذات العقار بمليون و100 ألف جنيه، وبدروم ذات العقار بمليون و500 ألف جنيه، وقطعة أرض رقم 76 قطعة 5 منطقة 3 بجهاز جمعية “ابنى بيتك” بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومحلين تجاريين بمنطقة الرمل في الإسكندرية، وشقتين بالمنصورة، ومحلين بالمنصورة، وبدروم عقار بالمنصورة، و7 محلات تجارية وشقتين بمنطقة فيصل بالجيزة، وفيلا بـ6 أكتوبر، و5 شقق سكنية ببولاق الدكرور، وشقة بالإسكندرية، وشقة فى مدينة نصر، وتم التحفظ على عقود الملكية الخاصة بها، وضبط 4 شهادات استثمار باسمه منسوب صدورهم لأحد البنوك بـ4 ملايين جنيه، و6 فيزا كارت بعدد من البنوك، واعترف بإيداع مبالغ مالية بها من متحصلات وقائع السرقة، وجارى حصرها.