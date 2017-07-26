مركبات ذاتية القيادة في أمريكا الشمالية من قبل شركة فرنسية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تعتزم شركة فرنسية لصناعة المركبات الكهربائية افتتاح أول منشأة لإنتاج سياراتها في أمريكا الشمالية في ميشيجان. وتمتلك شركة نافيا 45 من مركباتها الذاتية القيادة التي تحمل اسم أرما في جميع أنحاء العالم، وهذه الشركة تأسست في عام 2014. وللمساعدة في انتاج أرما، تعاونت الشركة المصنعة مع مركز النقل بجامعة ميشيجان في أكتوبر 2015، واختارت منشأة إنتاج جنوبية في سالين، ميشيجان.

وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف سابيت “نحن في نافيا لا يمكن أن نكون أكثر سعادة من افتتاح مصنع سالين، بميشيجان، كموطن لأول مصنع تجميع لدينا في أمريكا الشمالية. واضاف ” مع استمرار الاهتمام في أمريكا بتطوير المركبات الذاتية، فنحن نرى انها المكان المثالي بالنسبة لنا للعمل. كما أن الدعم القوي من الحكومة والمجتمع المحلي لمبادرات التنقل يعتبر وسيلة تشجيع لنا جنبا إلى جنب مع مجموعة مواهب ممتازة توفر البيئة المثالية لتوسعنا في أمريكا الشمالية ” .

و بالنسبة لسيارة نافيا أرما فيمكنها نقل ما يصل إلى 15 شخصا ويستخدم مجموعة من أجهزة الاستشعار لدفع السيارة للحركة دون حاجة لوجود سائق وتعتزم الشركة بناء 25 نسخة في أمريكا الشمالية قبل نهاية العام.