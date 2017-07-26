" التجارة " تطلق نسخة جديدة من نظام المراقب الموحد .. يعزز الشفافية والتفاعل مع المستهلكين - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار نسخة جديدة من نظام المراقب الموحد والتي تتضمن تطوير الخدمات التي يقدمها النظام مما يحسن عمل المراقبين الميدانيين وتفاعلهم بشكل أسرع مع البلاغات المقدمة من المواطنين والمقيمين.

ويُمكن الإصدار الجديد من النظام الذي أطلق على نسختي الويب والآيباد أصحاب القرار من الاطلاع على تفاصيل إضافية ودقيقة عن الأداء الرقابي بشكل عام وتفاصيل البلاغات بشكل خاص.

كما تم زيادة التواصل الإيجابي والفعال مع مقدم البلاغ الذي سيتلقى رسالة نصية عبر هاتفه حيال أي إجراء يتخذ حول المخالفة التي أبلغ عنها، وذلك بالربط مع مركز اتصال بلاغات حماية المستهلك.

ومن المميزات التي يتضمنها الإصدار الجديد لنظام المراقب الموحد: أتمتة الإجراءات الجديدة للحالات الموجودة للبلاغات، وتحسين آلية استعراض وطباعة البلاغ من النظام، وعكس إعادة هندسة إجراءات العمل لآلية وكيفية آلية إلغاء المخالفات إلكترونياً، وآلية توزيع البلاغات على المراقبين آليا بأسلوب ذكي يضمن الكفاءة.

وخضع الإصدار الجديد لتحسينات جوهرية على نسخة الآيباد لضمان موائمتها لنسخة الويب لكافة الخصائص والمزايا. وإدراج عدد من التقارير والإحصاءات ذات الاهمية التي تسهل من عمل المراقبين وتمكنهم من التفاعل بشكل أكبر وخدمة مقدمي البلاغات في أسرع وقت.

ويعد نظام المراقب الموحد أحد الخدمات الإلكترونية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال ، حيث يقوم النظام بالربط بين البلاغات التي يتم تسجيلها في مركز اتصال حماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار والزيارات الميدانية التي يقوم بها المراقبين.

وفاز النظام في عام 2016 بجائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الرابعة، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك للمرة الثانية في دورتين متتاليتين للجائزة.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تستقبل بلاغات وشكاوى المستهلكين عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” والذي تعمل الوزارة على اطلاق نسخة جديدة منه تتواكب مع التقدم التقنية وسهولة استخدام المستهلك.