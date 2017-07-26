صحف مجانية تروج لجمع الأموال - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

نشرت صحف إعلانية توزع مجاناً إعلاناً مثيراً للجدل عن جمع الأموال لاستثمارها في شراء وبيع الأدوية، مما أثار علامات تساؤلات حول سماح الجهات الرقابية بنشر إعلانات تروج لممارسة أنشطة محظورة وغير مرخصة.

الإعلان الذي نشر قبل أيام يدعو للمساهمة بمبلغ 50 ألف ريال للسهم الواحد، لاستثمارها في شراء الأدوية بالجملة وتوزيعها على الصيدليات مقابل حصول المساهم على ربح شهري يتراوح بين 4% إلى 8% .

قال عضو اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف الدكتور إبراهيم المأخذي أن هؤلاء يعرفون لدى مصانع الأدوية ” بتجار الشنطة ” كونهم يمارسون نشاط توزيع الأدوية دون ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ووأوضح بأنهم لا يلتزمون بمعايير سلامة الدواء من حيث طريقة حفظه لدى الجهة التي يحصلون على الدواء منها، ولا تاريخ صلاحية الدواء ولا حتى كون الدواء أصليا وغير مغشوش أو مقلد فضلا عن سوء الحفظ مما يقلل من فاعليته .