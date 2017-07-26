تغريم " آبل " 506 مليون دولار لانتهاكها براءة اختراع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قرر قاض أمريكي بتغريم شركة ” آبل ” 506 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع تملكها جامعة ” ويسكونسن ماديسون ” ، وأضاف القاضي الأمريكي ” ويليام كونلي ” 272 مليون دولار إلى مبلغ 234 مليون دولار الذي حكمت به هيئة قضائية لصالح جامعة ” ويسكونسن ” في أكتوبر 2015، وقالت الجامعة إن ” آبل ” واصلت انتهاك براءة الاختراع التي تتعلق بمعالج الحاسوب حتى نهاية عام 2016.

وكانت الجامعة رفعت دعوى قضائية ضد ” آبل ” في عام 2014 مدعية أن معالجات وجدت في بعض إصدارات ” آيفون ” تنتهك براءة اختراع حصل عليها أستاذ علوم الحاسوب في الجامعة ” جوريندار سوهي ” في عام 1998، وفي عام 2015 رفعت الجامعة دعوى قضائية منفصلة ضد ” آبل ” مدعية أن الإصدارات الأحدث من ” آيفون ” تنتهك نفس براءة الاختراع.

ونفت الشركة الأمريكية انتهاكها لبراءة الاختراع خلال المحاكمة في عام 2015، وقالت إن براءة الاختراع غير صالحة كما حثت مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة على مراجعة صلاحية البراءة ولكن المكتب رفض ذلك.