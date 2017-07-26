الإمارات تشتري أول شحنة نفط أمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

اشترت دولة الإمارات العربية المتحدة أول شحنة نفط من الولايات المتحدة ، حيث يسعى البلد العضو في أوبك إلى إيجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وأفادت مصادر رفضت ذكر أسمها أومنصبها أن أدنوك اشترت شحنة مكثفات أميركية عبر مناقصة وحجم الشحنة غير معروف، لكنها ستصل في ناقلة عملاقة يمكن أن تحمل ما يصل إلى مليوني برميل على أن تصل في سبتمبر.

ويذكر أن الإمارات أوقفت واردات المكثفات من قطر بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها .