بيتكوين تتراجع بنسبة 10% - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

سجلت عملة ” بتكوين ” الرقمية انخفاضا إلى أدنى مستوياتها في خمسة أيام خلال تعاملات، في ظل حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان من الممكن تجنب حدوث انقسام محتمل بين المطورين بسبب الخلاف حول الأنظمة البرمجية المستخدمة في المعاملات.

وتراجعت ” بتكوين ” بأكثر من 10% إلى 2487 دولارًا خلال تعاملات اليوم، وهو أدنى مستوى منذ الخميس الماضي عندما بلغت 2276 دولارًا قبل أن تقفز في تعاملات الجمعة إلى قرب 2700 دولار، وفقًا لموقع ” كوين ديسك ” المعني بمتابعة حركة العملات الرقمية.

ورغم أن متوسط سعر العملة الرقمية بلغ أقل من 2500 دولار على مدى هذا الشهر، إلا أنه ظل أكثر من ضعف ما كان عليه قبل بداية العام.

وأشار نحو 80% من مطوري العملة الرقمية الخميس الماضي لدعمهم مقترح ” BIP91 ” الذي يهدف لتحسين أداء المعاملات وحل الاختلافات بين برنامجي ” User Activated Soft Fork ” و ” SegWit2x ” الذي يعتقد أنه قد لا يعمل بسلاسة عند تفعيله، وهو الأمر الذي ما زال يشكل مخاوف إلى الآن في السوق.

من ناحية أخرى، انخفضت عملة ” إثريوم ” بنسبة 12% إلى 193 دولارًا، بعدما أعلن عن سرقة قراصنة ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار من العملة الرقمية من شركة ” Veritaseum “.

وجاء ذلك بعدما كشفت تقارير في التاسع عشر من يوليو/ تموز الحالي عن سرقة ما يعادل 32 مليون دولار من عملة ” إثريوم ” من شركة ” Parity “.