بالصور.. باجاني زوندا Fantasma Evo الأكثر جنونا على الاطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

إذا كنت ترغب في سيارة فائقة مخصصة تدير الرؤوس، فلا بد أن تجمع بين الأداء مع أفضل حرفية في هذه الصناعة، وهذه الميزة تتواجد في سيارات باجاني بالتأكيد. وعلى الرغم من أن شركة صناعة السيارات الإيطالية تركز معظم جهودها على هوايرا BC و هوايرا رودستر، فهي تستمر في انتاج نسخ زوندا 760 الفريدة من نوعها وآخرها يحمل اسم Fantasma Evo.

وعلى عكس نماذج 760 الأخرى في سلسلة زوندا المحدودة ، فإن Fantasma Evo لا تبدو جديدة خاصة أنها قد خرجت من الشركة في الأصل في عام 2005 كأول سيارة زوندا F بعجلة قيادة يمني. وفي عام 2012، تم تدمير السيارة في حادث تحطم بسرعة عالية في هونج كونج وأعيدت بسرعة إلى باجاني حيث تحولت أصلا إلى Fantasma Evo.

وبعد بضع سنوات، عادت مرة أخرى إلى إيطاليا وباتت حتى أكثر جنونا ومن بين التعديلات التي تم إجراؤها جسم السيارة الأحمر من ألياف الكربون ، مع خطوط حمراء، وغطاء محرك جديد، وجزء خلفي مطور يشمل جناحا أكبر. وكما هو الحال مع طرازات زوندا 760 الأخرى، تتميز السيارة بمحرك V12 AMG سعة 7.3 لتر والذي يوفر 760 حصانا.