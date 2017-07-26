ماليزيا تفرض ضريبة فندقية على السياح - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

أعلن وزير السياحة والثقافة في ماليزيا اليوم الأربعاء، عن ضريبة جديدة سيتم تطبيقها على الأجانب الذين يقيمون في فنادق في ماليزيا.

وذكرت تقارير إعلامية محلية عن الوزير ” نزار عزيز ” القول إن الضريبة الجديدة تلزم الزوار الأجانب الذين سيقيمون في فنادق في ماليزيا بدفع 10 رينجت (33ر2 دولار) إضافية عن كل ليلة.

من جانبه قال الوزير إن الضريبة السياحية الجديدة ستوفر تمويلا مستداما لتطوير قطاع السياحة في ماليزيان، وسيتم إعفاء النزلاء الماليزيين من الضريبة الجديدة المعروفة باسم ” ضريبة السياحة “.

واستبعد الوزير أن تؤثر الضريبة الجديدة على تدفق السائحين إلى البلاد بسبب ضعف قيمة الرينجت الماليزي أمام الدولار الأمريكي والدولار السنغافوري، وتوقع أن تصل حصيلة الضريبة الجديدة إلى 654 مليون رينجت (152مليون دولار) سنويا.