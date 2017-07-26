دراسة علمية: المال يمكن أن يشتري السعادة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

” السعادة لا تُشترى بالمال ” ، كثيرا ما ترددت هذه العبارة فى أفلام السينما القديمة، لكن العلم يثبت عكس ذلك الآن، بعدما كشفت دراسة علمية جديدة عن أن المال يمكن أن يحقق السعادة.

ووجد الباحثون في الدراسة أن إنفاق الأموال من أجل توفير الوقت مثل دفع الأموال لمن يطهي لك الطعام أو ينظف لك المنزل يؤدي إلى الشعور بقدر أفضل من الرضا عن الحياة.

وشملت الدراسة – التي أجريت بقيادة باحثين في جامعة كولومبيا البريطانية بالتعاون مع كلية هارفارد للأعمال- على أكثر من 6 آلاف من البالغين في كل من الولايات المتحدة، والدنمارك، وكندا، وهولندا.. ووجهت للمشاركين أسئلة بشأن مدى رضائهم وحول شعورهم بالتوتر فيما يتعلق بطريقة إدارتهم للوقت.

وخلص علماء النفس إلى أن دفع الأموال مقابل القيام بالأعمال المنزلية يرتبط بالشعور بالسعادة لأنه يقلل من الشعور بأن لديك الكثير للقيام به وأن الوقت غير كاف لتحقيقه، وهو ما يؤدي إلى الشعور بقدر أفضل من الرضا و يحسن من الحالة المزاجية.