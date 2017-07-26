مبادرة لإطلاق 20 مليون بعوضة لمحاربة " زيكا " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أطلق المهندس الأمريكي فريدريك جوردان، في المركز الوطني لاختبارات ناقلي العدوى وهو فرع من إحدى شركات ” كنتوسكى ” التابعة لشركة ” جوجل ” في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مبادرة تشمل إطلاق 20 مليون بعوضة عقيمة في منطقة ” فرسنو ” في كاليفورنيا في محاولة لاستئصال جماعات البعوضة الخطرة والتي يحمل العديد من الفيروسات وتصيب 390 مليون شخص سنويا بحمى الدنج وثلث هذه الجماعات تعيش في منطقة انتشار فيروس زيكا.

ويرى المهندس الأمريكي أن البعوضة العقيمة قادرة على استئصال جماعات البعوضة التي تحمل فيروسات ” زيكا – الحمى الصفراء – حمى الدنج – وشيكونجونيا ” ، لهذا سيتم إطلاقها لمدة 20 أسبوعا فوق منطقة ” فرسنو “.

يذكر أن هذه التجربة ليست الأولى وإنما أجريت مثيلتها في فرنسا وبعض الولايات الأمريكية وحاليا هناك تجارب في الصين.