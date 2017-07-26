" ملهمتي " ترد على منتقديها بتحويل المخلفات إلى تابلوهات فنية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

جذب فريق عمل ” ملهمتي ” أعداد كبيرة من السياح والزوار مرتادي الحديقة لزيارة زاويتهم الإبداعية بحديقة ممشى أبها في الجزء العلوي من شارع الفن، بعد إنجاز هذه الفعاليات خلال فترة قياسية بجهود ذاتية من الشباب المشاركين في إعادة تدوير المخلفات إلى صور إبداعية وأعمال فنية.

وقال التشكيلي الدكتور سعد العسيري أن مبادرة ” ملهمتي ” أقنعت الجميع، وعكست الصورة التي ارتسمت في مخيلة المنتقدين لهذه المبادرة، لتصبح واحدة من أبرز فعاليات صيف أبها ومزارا سياحيا رائعا بمجهودات عدد من شباب عسير المبدعين والموهوبين.