مصادر بالعدل : للمرأة الحق بـ " الترافع القضائي " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادربوزارة العدل إنها لم تعد تهتم بما يتردد عن عدم جواز مزاولة المرأة مهنة المحاماة، خصوصًا فيما يتعلق بالترافع أمام القضاء؛ حيث سمحت لهن بالترافع أمام القضاء، ومنحت التراخيص كل من انطبقت عليه الشروط، سواء من الرجال أو النساء.

وكشفت أرقام وزارة العدل عن حصول 168 محامية على تراخيص ممارسة مهنة المحاماة بزيادة قدرها 120% حتى مطلع عام 1437 هـ من إجمالي 4 آلاف و283 ترخيص محاماة في كافة مناطق المملكة.