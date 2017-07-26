مقتل شقيق عبدالملك الحوثي المكلف بالإشراف على صعدة - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي المكلف بالإشراف على صعدة
كشفت مصادر يمنية، مصرع عبدالمجيد الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات الانقلابية في اليمن عبدالملك الحوثي، أمس في غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي على موقع للميليشيات في جبهة صعدة شمالي اليمن.
وقالت المصادر مقتل شقيق الحوثي في الغارة التي استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية باقم بصعدة، مشيرة إلى أن عبدالمجيد الحوثي كان مكلفاً بالإشراف على محور محافظة صعدة بالكامل إضافة إلى قيادته لجبهة باقم.
من جانبها التزمت جماعة الحوثي الصمت ولم تعلق على الأمر أو تصدر بياناً لتوضيح ما حدث.
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 1 ساعة
عقبال اخوه وزمرته بالقريب العاجل ان شاء الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 9079 ] نشر منذ 1 ساعة
عقبال كل حوثي وصالح وزمرته
الواقع[ عدد التعليقات: 4818 ] نشر منذ 6 دقائق
تسلم يمينك يا طيار ادعس يا بطل على المجوس عبدة الخميني