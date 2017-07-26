ارتفاع أسعار النحاس بعد قرار الصين حظر الخردة - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

سجلت أسعار النحاس ارتفاعا إلى أعلى مستوى لها في عامين بعد تقارير عن أن الصين يمكن أن تحظر واردات الخردة المعدنية بنهاية العام القادم، وهى خطوة من شأنها أن تعزز الطلب على المعادن النقية من أكبر مستورد في العالم.

وبلغ سعر النحاس اليوم في بورصة ” لندن ” للمعادن 6400 دولار للطن، وهو مستوى لم يشهده منذ مايو/أيار 2015، وبعد أن ارتفع بنسبة 5% تقريبا خلال اليومين الماضيين.

وكما ساعد ضعف الدولار الأخير على تعزيز أسعار السلع حيث ارتفع سعر خام ” برنت ” فوق 50 دولارا للبرميل.

وأفادت ” رويترز ” بأن الرابطة الصينية لصناعة المعادن غير الحديدية قالت إنها تلقت إشعارا بأن استيراد الخردة المعدنية بما في ذلك الأسلاك والمحركات قد يمنع بحلول نهاية عام 2018 .

وقال المحلل في ” ماريكس سبيكرون ” لتداول السلع ” ألستير مونرو ” إن التقارير العديدة بأن الصين قد تمنع استيراد الخردة المعدنية بما في ذلك الأسلاك الكهربائية والكابلات، قد شكلت دعما إضافيا لأسعار النحاس.